Alanya'da kardan kapanan yollar açıldı

TÜRKİYE son yılların en sert kış koşullarını yaşarken, Alanya’nın sahil kesimlerinde aşırı yağışlar sonrası yollarda heyelan ve göçükler meydana geldi. Yüksek kesimlerde ise kimi zaman 1 metreye ulaşan kar yüksekliği sebebiyle yollar ulaşıma kapandı. Özellikle kırsal alanlarda yaşanan ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri gece gündüz mesai yapıyor. Kar nedeniyle kapanan Taşatan, Köprülü, Yeniköy ve Kadıyakası yolu ile Gören Yaylası yolu ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Bölgede mahsur kalan vatandaşların da tekrar şehirle ulaşımı sağlandı. Heyelan nedeniyle kapanan Yalçı, Kuşyuvası yolu iş makineleriyle yapılan çalışma neticesinde temizlenerek yol trafiğe açıldı. Diğer taraftan Yalçı, Gümüşkavak ve Kuşyuvası yolu ile Taşbaşı, Dim Alacami ve Yaylakonak yollarında ise şarampol temizlikleri gerçekleştirildi. Toslak ve Kayabaşı grup yolunda ise aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çatlaklarda bakım onarım ve yama çalışması yapılarak yollar araç trafiğine açıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 17:18