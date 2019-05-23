Alanya'da kar ve heyelandan kapanan yayla yolları açılıyor

Alanya Belediyesi, doğu, batı yayla yollarında kar ve heyelandan dolayı kapanan yolları açmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. 

Alanya'da kar ve heyelandan kapanan yayla yolları açılıyor
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FEN işleri ev Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü yol açma çalışmaları kapsamında Gökbel, Kaplanhanı,Beldibi,Sapadere, Başköy, Kaş, Fakırca Sarımuhar,Koşdavut ve  Gevne yolları ulaşıma açıldı. Doğu Yayla yollarında ise Seyricek Söbüçimen yolu açıldı. Çalışmalar Avsallar,Payallar Tepeçayır ve Türkler Asçıuşağı  yaylasında devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yayla kültürünün Alanya ve çevre halkı için oldukça önemli olduğunu belirterek, “ Şu an yüksek rakımlı yaylalarımızda yaklaşık 8 – 10 metre yüksekliğinde kar var. Bazı yollar ise aşırı yağış nedeni ile oluşan toprak kayması ve heyelandan dolayı kapanmıştı. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine tüm yayla yollarımızda çalışma yürütüyoruz. Doğu ve batıda iki ayrı ekip bu yönde aralıksız çalışıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 15:02
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