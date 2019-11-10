Alanya'da kantincilere 'hijyen' anlatıldı

KATILIMIN yoğun olduğu seminerde Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın konuşmasında, kantinlerin taşıması gereken kuralların yanında çalışan personellerin hijyen ve beslenme konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Akın; "Öğrencilere sunulan ürünlerin özel olmasından ziyade doğru besinlerin satışının yapılması ve besin çeşitliliğinin sağlanarak temiz beslenme alışkanlıklarının kazandırılmalı. Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in, “Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi konusunda kantincilere çok büyük görev düşüyor. Burada yapılan hataların telafisi yok." uyarısıyla kantin denetimlerimizde şuana kadar taviz vermedik ve denetimlerimizin devem edecek." dedi.

'KANTİN İŞLETMELERİNİN ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE GELİŞİMİNE ÖNEMLİ ETKİSİ VAR'

Alanya Belediyesi Gıda Mühendisi Ahmet Serter seminerde sağlıklı beslenme konusunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak bu konuda öğrencilere günlük besin öğelerinin ve enerjinin verilebileceği besinlerin kantinlerde satılmasına değinildi. Serter; "Beslenme yaşamın sürdürülmesi , büyüme ve gelişme, üretkenlik, sağlık ve iyi hal için anne karnından başlayarak bebeklik, çocukluk, yetişkin, yaşlılığa kadar olan tüm yaşam süreçlerinde gereklidir. Yaşam boyu sürecek davranış ve alışkanlıklar aile ortamında ve okul çağında kazanılmaya devam ediyor. Hastalıklardan korunma ve bağışıklık sistemini de güçlendirmek için beslenmemize önem vermemiz gerekir. Bu kapsamda kantin çalışanlarının bu konuda bilinçlenmesi önem arz etmektedir. Günün büyük bir bölümünü okulda geçiren öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenme konusunda enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması gerekmektedir." dedi.

Seminerde besin çeşitliliğinin sağlanması ve abur cubur diye tabir edilen zararlı olabilecek, öğrencilerin dikkat ve aktiviteleri üzerine olumsuz etkileri olan gıdalardan uzak durulması konusunda ayrıntılı bir bilgilendirme yapıldı.