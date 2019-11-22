Alanya'da kantin krizi sona eriyor

UZUN süredir kantinlerin kapalı olduğu hastanede hasta ve hasta yakınlarının feryadı Dim TV ekranlarına defalarca taşınmış, yetkili birimlere çağrıda bulunulmuştu. Kantin krizi nihayet sona erecek. Edinilen bilgiye göre kantinler 3 Aralık 2019 tarihinde hastane toplantı salonunda yapılacak ihaleyle yeni işletmecisine teslim edilecek.