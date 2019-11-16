Alanya’da kaldırımlar işgal altında
Alanya’da kaldırım üzerine park edilen araçlar, yayalara zor anlar yaşatıyor. Bu manzara, kentteki otopark sorununu bir kez daha gözler önüne seriyor
KIZLARPINARI Mahallesi, 1512. Sokak ve Dostlar Sokak üzerindeki kaldırımlara park edilen araçlar nedeniyle bölge halkı zor anlar yaşıyor. Kendisi için ayrılan yaya yolunu kullanamayan vatandaş, araç yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Olası trafik kazalarına davetiye çıkaran bu duruma tepki gösteren İbrahim Cari adlı bir vatandaş, sosyal medya üzerinden Alanya Belediyesi yetkililerine seslenerek, “Ya sokakları trafiğe kapatın. Araçlar kaldırıma park etsin, öğrenciler de yoldan yürüsün; ya da araçların bu şekilde park edememesini sağlayın. Her gün her gün okula kaldırım yerine araç yollarından gitmekten bıktık” dedi.
Cari’nin bu serzenişine ise Alanya Belediyesi’nden şöyle bir yanıt geldi:
“Şikayete konu bölgede araçların yola park etmesi halinde yolun trafik akışına engel olacağı sebeple araçlar zaruri olarak kaldırıma çekilmiş olduğu anlaşılmakta olup, teknik trafik ekibimizce kontrolü yapılarak uygun görülen yere beton duba çalışması yapılacaktır.”
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