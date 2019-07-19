Alanya'da kabinsiz plajlarda 20 ölüm 

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

ALANYA’NIN dünyaca ünlü plajlarında her gün ayrı bir boğulma vakası yürekleri dağlarken, Yeni Alanya kapılarına kilit vurulan, atıl vaziyetteki sağlık kabinlerini gündeme getirmiş ve Alanya kamuoyu ile paylaşmıştı. Deniz, kum ve güneş üçgeninde inşa edilen Alanya turizmi için denizde güvenliği sağlamak büyük önem arz ederken, 2019 turizm sezonunu henüz ortalamamıza rağmen Alanya’da yaşanan ölümlü boğulma vakası 20’ye ulaşmış durumda. Yaşanan vakalarda hayatını kaybedenlerin 16’sı ise yabancı turist. Yani, büyük mutluluk içerisinde tatile geldikleri Alanya'dan bir tabut içerisinde ülkelerine dönen 16 turist.

‘ÖLÜM HABERİ ALMADIĞIMIZ GÜN YOK GİBİ’

Alanya’da yaşanan turist ölümleri herkesin dikkatini çekerken, konuyu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Yeni Alanya Köşe Yazarı Feyzi Açıkalın “Farkında mısınız? Bir Rus’un ölüm haberini almadığımız gün yok gibi sanki! Ya otel odasında ölü bulunuyorlar, ya trafikte katliama uğruyorlar ya da denizde boğuluyorlar. Tövbe yarabbi, şakası bile kötü ama belediye anonsuna Rusça bilen personel gerekecek galiba!” ifadelerini kullandı.

‘GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ACİLEN ARTTIRILMALI’

Öte yandan Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu da sayının tedirginlik verici olduğunu ifade ederek güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini belirtti. Şakiroğlu, “20 kişiyi denizde boğulmaları sonucu kaybetmiş olmamız elbette ki Alanya açısından olumsuz bir durum. Hoş değil. Gerekli önlemlerin alınması, alınan önlemlerin arttırılması gerekiyor. Sahillerde ALTİD’in koordine ettiği cankurtaranlar var. Bunu güvenlik kurumları sağlıyor. Sayıların arttırılması gerekiyor. Misafirlerimizin bu noktada bilincini de arttırmamız gerekiyor. Zira misafirlerin kurallara riayet etmediğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla bu sene deniz çok dalgalı. Dalgalı deniz boğulma riskini arttırıyor. Turistin bilinçsiz olması ve kurallara uymaması da artan riski perçinliyor, sonuç kaçınılmaz olarak boğulma oluyor. Sağlık kabinleri daha önce faal durumdaydı. Yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Mutlaka faydası olacaktır. Yanı sıra alkol kullanımı noktasında da otellerin bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Dalgalı denizde halihazırda dikkatli olması gereken turistler, alkolle birlikte tehlikenin boyutunu tasavvur edemeyebiliyor, açılıyor, geri dönemiyor. Oteller, içki verilen saatlerde sınırlamalara gidebilir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 23:21