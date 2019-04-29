Alanya'da Josef Sural uğurlanıyor

DÜN gece yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Zimbitlik Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene turuncu yeşilli camianın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlut Cavusoglu, AKP Antalya Milletvekili Ibrahım Aydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, AKP İlçe Baskani Mustafa Toklu, CHP İlçe Baskani Coskun Karadağ, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Takım arkadaşlarının omuzlarında sahaya getirilen Josef Sural için önce saygı duruşu yapıldı. Ardından ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu konuşma yaptılar. Son olarak protokol üyeleri ve takım arkadaşları tabuta karanfil bıraktılar.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 19:22