Alanya'da Josef Sural uğurlanıyor

Aytemiz Alanyaspor'un trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çek futbolcusu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle uğurlanıyor

Alanya'da Josef Sural uğurlanıyor
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Josef Sural'a veda töreni

Josef Sural'a veda töreni

DÜN gece yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Zimbitlik Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene turuncu yeşilli camianın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlut Cavusoglu, AKP Antalya Milletvekili Ibrahım Aydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, AKP İlçe Baskani Mustafa Toklu, CHP İlçe Baskani Coskun Karadağ, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Takım arkadaşlarının omuzlarında sahaya getirilen Josef Sural için önce saygı duruşu yapıldı. Ardından ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu konuşma yaptılar. Son olarak protokol üyeleri ve takım arkadaşları tabuta karanfil bıraktılar.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 19:22
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