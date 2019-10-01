Alanya’da itfaiyeden 2 saatlik nefes kesen yavru kedi operasyonu

İKİ saat süren operasyonla minik kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk başta telefonda kedi sesi dinleterek yavru kediye ulaşmayı deneyen ekipler sonuç alamayınca önce sağ teker ardından sol teker çamurluğuna kaçan minik yavruyu kurtarmak için epey ter döktü. 2 saat süren ve adeta nefes kesen operasyonla minik kedi bulunduğu alandan güçlükle de olas alınarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar ve hayvanseverler minik kediyi kurtaran görevlilere teşekkür etti.