Alanya’da İstiklal Marşı’nın 98. yılı kutlandı

ALANYA'DA İstiklal Marşı’nın Kabulü’ nün 98. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi. Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Alanya Kültür Merkezi’nde yapıldı. İstiklal Marşı’nın Kabulü’ nün 98. yıl dönümü kutlamalarına; Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından günün anlam ve önemini anlatan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlatan slayt ve oratoryo gösterileri izleyenlerin beğenisine sunuldu.