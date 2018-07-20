Alanya'da işgalci sürücülere af yok

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri sabahın erken saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde yaya ve engelliler için yapılan kaldırımları işgal eden otomobiller uygulanan cezai işlemin ardından çekici yardımıyla otoparka çekilirken, araçlarının çekilmesine itiraz eden sürücüler polis ekipleri tarafından uyarıldı. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirirken, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istediler.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:36