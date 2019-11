Alanya'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: 'Kırılmayan kemiği yok'

Ceren ŞAHİN

ALANYA Belediyesi’nin merkezde yaptığı kedi evinin bulunduğu sokakta bir kedi hızla yoluna devam eden ambulansın altında kaldı. Ağır yaralanan kedi için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar Alanya Belediyesi Çözüm Masası’nı arasalar da uzun süre yardım gelmedi. Hal durum böyle olunca kedi vatandaşlar tarafından belediye binasına götürüldü. Belediye binasında da çözüm bulunamayınca gazetecilere haber veren vatandaşların yanına Dim TV (dimtv.tv) gitti.

‘AĞIR YARALI KEDİYİ 45 DAKİKA BEKLETTİLER’

Kazanın tanığı Dilay Şahin, Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kedi, Harrys Bar’ın önünde hızla giden bir ambulansın altında kaldı. Ben ve annem yanısıra çevredekiler kedi için bir araya gelerek seferber olduk. Ben hemen belediyeyi arayarak, yardım istedim. Kedinin kötü durumda olduğunu ve 2 bacağının kırık olduğunu da bizzat ilettim. Onlar da yetkililerin dışarıda olduğunu, sıraya koyduklarını söylediler. Ben de karşılık olarak durumun aciliyetini belirttim. Aradan 45 dakika geçti ama buna rağmen gelen olmadı. Bu süre içerisinde belediyeyi en az 10 defa aradım. Yetkililer yardım etmek yerine yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını ve beklememiz gerektiğini söylediler. Kedinin kan kaybettiğini ve durumunun ağır olduğunu defalarca kez kendilerine söyledim.

‘ALANYA ADINA TURİSTLERDEN BEN UTANDIM’

Kazaya ve yaşananlara tanıklık eden turistler de vardı. Onlar da kedinin başındaydılar. İngilizce iletişim kurduk ve açık açık ‘Burası nasıl bir şehir? Bu belediye nasıl bir belediye? Onlar bir şey yapmıyorlarsa biz yapalım’ diyerek tepki gösterdiler. Alanya adına ben utandım. Bu nasıl bir duyarsızlıktır?

‘KİMSE GELMEYİNCE KEDİYİ BELEDİYEYE GÖTÜRDÜK’

45 dakika geçmesine rağmen kimse gelmeyince kediyi kendi imkanlarımızla belediyeye götürdük. Belediyeye girdik, bir de tepkiyle karşılaştık. Düşünün ki elimizde can çekişen bir kediyle belediyeye gidiyor, yardım istiyoruz, yardım edilmediği gibi bir de tepkiyle karşılaşıyoruz. İnsanlık da mı öldü? Ben bunu anlamıyorum. Vicdanları da mı sızlamadı? Şaşırıyorum.

‘YAPMASI GEREKEN BENİMLE TARTIŞMAK MI?’

Şikayetlerimi iletmek amacıyla başkan yardımcısının yanına çıktım. Kendisine ‘Hayvan sevginiz bu mu? 45 dakikadır can çekişen bir hayvanı bekletiyorsunuz’ dedim. Kendisi bana cevaben ‘Hayvanları sevmediğimiz için mi 4 milyon lira harcadık’ dedi. Ben de ‘4 milyon harcadığınız için mi 45 dakikadır bekletiyorsunuz?’ diye sordum. Bu soruma karşılık da ‘İnsanlar dağda 45 dakika bekliyor’ cevabını aldım. Ben de kendisine belediyenin bir dağ başında olmadığını hatırlatmak için ‘Burası dağ başı değil belediye binası’ şeklinde cevap verdim. Bu diyalog üzerine bana sözlerimin onu irite ettiğini söyledi. Ben de benimle tartışmak yerine kediyi koruması gerektiğini belirttim. Bir belediye yöneticisinin yaralı bir hayvan ölmek üzereyken benimle tartışması mı gerekir? Yoksa gerekiyorsa elini taşın altına koyup o canı kurtarması mı gerekir? Soruyorum. Ben irite etmişim kendisini. Ben yardım isteyen, oy hakkı olan, mevcut belediye yönetimini de seçmiş bir vatandaşım. Bu muameleyi görmeyi hak ettiğimi zannetmiyorum. Hizmet ve insanlık istiyorum.

‘DURUMU AĞIR, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE’

Belediye yaklaşık 1 saat boyunca ağır yaralı bu hayvancağız için kılını kıpırdatmadı. Bu esnada duyarlı vatandaşların bazıları yaşanan olay ve belediyenin tepkisizliği üzerine gazetecileri aramış. Neyse ki siz yetiştiniz de hep birlikte veterinere getirdik. Veteriner durumunun ağır olduğunu söyledi. Veterinerde yoğun bakıma alındı. Yaşamasını istiyorum. Can çekiştiği o anları düşündükçe hala yüreğim sızlıyor. Gözyaşlarımı tutamıyorum.”

‘4 MİLYON HARCADIK DEMEKLE OLMUYOR’

Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, durumun üzücü olduğunu belirterek “Örnek bir belediyenin sokak hayvanlarına karşı da duyarlı olması gerekir. Onlar bizim dünya üzerindeki dilsiz dostlarımız. Can çekiştiği halde ağır yaralı bir hayvanın bekletilmiş olduğunu duymak çok üzücü. ‘4 milyon yatırım yaptık’ demekle olmuyor. Vatandaş sonuca bakıyor. Can çekişen bir canlıya yardım etmek vicdani bir sorumluluktur aynı zamanda. Bizler yaz ve kış aylarında hayvan dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak için ‘Bir kap su, bir kap yemek yeter’ sloganıyla farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Hatta son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bir çalışma yaptı ve ‘Aracını çalıştırmadan önce kaputa vur’ sloganıyla hazırlanan görseli bütün kentte sergiye açtı. Soğuk havadan sığınmak için arabaların içerisine sığınmış olabilecek minik dostlarımızın zarar görmemesi için yapıldı bu çalışma. Ben Alanya Belediyesi’ni de bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Örneğin İzmir’de 24 saat çalışan Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekibi var. Belediyeye bağlı bir ekip. Bizim merkez binamızda neden böyle bir birim olmasın?” şeklinde konuştu.

‘KIRILMAYAN KEMİĞİ YOK’

Kedinin tedavisini üstlenen Bremen Veteriner Kliniği sahibi Osman İncekara, kedinin son durumuyla alakalı Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Kedimizin durumu son derece ağır. Gördüğüm en ağır vakalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kırık olmayan kemiği neredeyse yok. Açıkçası bu geceyi çıkarabilir mi onu da bilemiyoruz. Gereken her şeyi yaptık. Yoğun bakım kabininde tedavisi devam ediyor. İnşallah iyi olur ama kaybetme ihtimalimiz yüksek. Şu an net bir şey söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.