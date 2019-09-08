Alanya'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Ferit KESEN

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, 1 hafta önce 3 bin TL'ye satın aldığı cep telefonunu Alanya'nın Uzunöz Köyü'nde kaybetti. İki gün boyunca telefonunu arayan ancak bulamayan Sanay, umudunu kesti. Bu sırada telefonu bir çardakta bulan Mevlüt Sanay (80) harekete geçti. Uzunöz Mahallesi'nin Pürenlik Mevkii'ndeki bir barakada yalnız yaşayan, kimsesi bulunmayan ve devletten aldığı 65 yaş maaşı ile geçinen Sanay, cep telefonunu inceleyerek Mustafa Sanay'ın eşinin numarasını bulup, aradı. Mevlüt Sanay, ardından Alanya'ya gelerek cep telefonunu Mustafa Sanay'a teslim etti.

'BÜYÜK İNSANLIK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ'

Soyadlarının aynı oluşunun tamamen benzerlik olduğunu, akraba olmadıklarını söyleyen Mustafa Sanay "O çardakta mola vermiştim, telefonu unutmuşum. Mevlüt Amca bulmuş ve bana teslim etti. Kendisine bir miktar para verdim ama kabul etmedi. Büyük insanlık örneği sergiledi. Gençler ders alsın. Mevlüt Amca beni çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.