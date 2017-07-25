Alanya’da ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

BIRAKTIĞI notta bahçeden 6 patlıcan aldığını belirten kişi, Uğurkutu’dan helallik istedi. Şahsın bıraktığı not ve parayı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşan Uğurkutu, fotoğrafların altına “Bahçemden sebze kopartmış şahsın birisi not ve 3 TL bırakmış. Helal edin diye. Helal olsun diyorum” notunu düştü.

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