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Alanya’da ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

Alanya'da bir eczanede tekniker olarak çalışan Selahattin Uğurkutu isimli vatandaşın bahçesine giren kişi, bahçeden izinsiz topladığı sebzenin karşılığında Uğurkutu’ya üzerinde 3 TL bulunan bir not bıraktı

Alanya’da ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

Alanya'da bir eczanede tekniker olarak çalışan Selahattin Uğurkutu isimli vatandaşın bahçesine giren kişi, bahçeden izinsiz topladığı sebzenin karşılığında Uğurkutu’ya üzerinde 3 TL bulunan bir not bıraktı

25 Temmuz 2017 Salı 11:08
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BIRAKTIĞI notta bahçeden 6 patlıcan aldığını belirten kişi, Uğurkutu’dan helallik istedi. Şahsın bıraktığı not ve parayı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşan Uğurkutu, fotoğrafların altına “Bahçemden sebze kopartmış şahsın birisi not ve 3 TL bırakmış. Helal edin diye. Helal olsun diyorum” notunu düştü.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 01:36
Anahtar Kelimeler:
Selahattin UğurkutuAlanya
Yorumlar
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Merve 2017-07-25 13:01:08

Bu adamın herhafta yerel gazetelerde haberi çıkıyor bıktık artık medyatik olma derdinde inanmayın haber olmak için kendisi uyduruyor mahmutlarda çalışıyor.

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....alanya 2017-07-26 21:13:42

Kalem kağıtla gelmiş. Ööf reklam yapmaya ne meraklı bu millet ya.. işleri gücleri sahtekarlık

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Merve 2017-07-30 13:56:25

Dikkat etmemişsiniz yazı yazdığı kâğıt eczane kâğıdı iyibakın

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baki 2017-07-31 12:01:11

Bıktık bu tarz haberlerden ya. Gülücük emojisi dahi koymuş alta bir de #şiirsokakta etiketi koysa tam olcakmis unutmuş neyse bı dahaki sefere onu da koyarak yazı yazsın patlıcan alsın

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