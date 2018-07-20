Alanya’da ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

HUZURUN ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla ülke genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce ilçe genelinde yapıldı. Uygulayama ilçe emniyet müdürlüğünden 1 komiser, 1 komiser yardımcısı, 14 polis memuru ve belediyeden ise 2 zabıta memuru toplam 18 personel katıldı. Uygulama kapsamında ilçenin işlek caddeleri, parkları ve camileri denetlendi. Uygulamalarda şüphe uyandıran kişilere kimlik ve GBT sorgusu yapılırken, bazı araçlar ise durdurularak arama yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 22:22