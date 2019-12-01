Alanya'da Hüseyin Er'den özel müjde
Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi tarafından Dünya Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle Alanya Kültür Merkezi’nde özel bir gösteri düzenlendi
GÖSTERİYE Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul kurucularının yanı sıra çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı. Program, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Duyma engelli bireyler için de İstiklal Marşı işaret dili ile okundu. Açılış konuşmasını gerçekleştiren okul kurucularından Feridun Özdeş, okulun elde ettiği başarılara ve aldığı ödüllere dikkat çekti. Daha sonra kürsüde yerini alan Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Aileler özel eğitim okulları için Alanya’yı tercih ediyor” dedi. Ayrıca 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verdi. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Alanya’nın engelsiz kent haline getirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri öğretmenleriyle birlikte katılımcılara keyifli bir gösteri izletti.
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