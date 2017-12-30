Alanya’da hortum ve sağanak yağış hayatı felç etti

ALANYA'DA sabah saatlerinde başlayan şiddetini yükselterek devam eden sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini iyice artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Etkisini artıran yağışla birlikte Mahmutlar Mahallesi’nde bazı dükkanları su bastı. Cikcilli Mahallesi’nde de kurulan açık pazar yerine sular altında kaldı. Esnaf ürünlerinin ıslanmaması için büyük çaba sarf ederken, alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ise karşılaştıkları su baskınında zor anlar yaşadı.

Alanya’nın batısında bulunan Konaklı Mahallesi’nde ise oluşan hortumdan nedeniyle bazı işyerlerinde maddi hasarlar meydana geldi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre sabah etkili olan yağışta metrekareye ortalama 17.4 kilogram yağış düşerken, güneyden saatte 33.5 kilometre esen rüzgarında yer yer hızlanacağı kaydedildi.