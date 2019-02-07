Alanya’da hikayeleri yürek dağlamıştı! Tekin ailesinin yüzü gülecek

DEMİRTAŞ’IN Kocaoğlanlı köyünden Mustafa ve Fatma Tekin’in 2 odalı, derme çatma bir evde verdikleri yaşam mücadelesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına yansımış ve Alanya’da büyük yankı uyandırmıştı. Tekin ailesi için gelen yardım telefonlarının üzerine ihtiyaç listesi belirlemek adına Dim TV ekibi yine Demirtaş’taydı. Evin tadilatı için ivedilikle yapılması gerekenleri raporlamak adına düğmeye basan CHP Meclis Üyesi Aday Adayı İç Mimar Nazmi Zavlak ve İyi Parti üyesi Yusuf Korkmaz ellerini taşın altına koyarak Dim TV ile birlikte yollara düştü. Geçen günlerin ardından Dim TV’yi yeniden karşısında gören Fatma Tekin ‘Bizi unutmamışsınız’ diyerek mutluluğunu ifade etti. Zavlak ve Korkmaz evde gereken ölçüleri alarak bir raporlama gerçekleştirdiler.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…