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Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'

‘Hayvanların yaşam hakkı var’ diyerek yola çıkan hayvansever gönüllüler bugün Atatürk Anıtı önünde bir araya geldiler ve Alanya’nın en kitlesel eylemlerinden birine imza attılar. Alanya’dan Mersin’e gönderilen 70 köpeğin sahipsiz olmadığına vurgu yapan gönüllüler “Bu olayın sorumlusu Alanya Belediyesi’dir. Başkan Adem Yücel istifa” sloganlarıyla yönetime seslendiler

GÜNCEL 15.12.2019, 16:07 15.12.2019, 16:20
Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'
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Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'
Alanya'da hayvanseverlerden istifa çağrısı: 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam'

ALANYA’YI dünya gündemine taşıyan köpek krizinin ardından hayvanseverler ayağa kalkmıştı. Yaşanan elim olay jandarmanın suçüstü baskını sonucu ortaya çıkmıştı. Ardından ise Mersin Büyükşehir Belediyesi düğmeye basarak, Alanya Belediyesi’ni kınamış ve köpeklerin geri iadesini sağlamıştı. Köpeklerin iadesinin ardından Alanya Belediyesi’nden “Jandarmanın Mersin’e gönderdiği sahipsiz hayvanlar Alanya barınağına geri getirildi” başlığı altında yapılan açıklamada ise “Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Toplama ekiplerince Perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında toplanan sahipsiz hayvanlar, kısa yoldan gelmek maksadıyla Mersin/Bozyazı sınırına girilmesi sonucu burada aracı durduran Jandarma ekiplerince, Bozyazı Hayvan Barınağı’na sevk edilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanlar, dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi” denmişti. Yeni Alanya’ya konuşan hayvan hakları savunucuları "Zaten duyuyor, biliyorduk. Bu da ispatı oldu" diyerek benzer vakaların sıklıkla yaşandığına vurgu yapmışlardı. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslenerek "Kendisini vizyoner bir yönetici olarak tanıtmaya çalışan bir belediye başkanından beklentimiz çözüm odaklı davranmasıdır" önerisinde bulunmuşlardı. Alanya Belediyesi tarafından ‘Kısa yoldan ulaştırmak için’ diyerek yapılan açıklamaya ironiyle yaklaşan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da kent imajının yerle bir edildiğine dikkat çekmiş ve “Anamur yolunun ne kadar virajlı ve meşakkatli bir yol olduğuna ilişkin türküsü bile var. Ama Alanya’da yaylalara çıkan binlerce insan bu kestirme yolu bilmiyordu. Bundan sonra yaylalardan dönerken bizlerde aynı yolu kullanalım” demişti. 
HAYVANSEVERLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Köpek krizinin üzerinden tam 1 hafta geçti ama sular durulmadı. Alanya Belediyesi tarafından hala tatmin edici bir açıklama gelmediğini ifade eden hayvansever gönüllüler bugün izinli bir eylem gerçekleştirdiler. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden de bir sayfa açılan eylem için “Alanya'da, kamyona yüklenip bilinmeze gönderilen canlar için” ifadesi kullanıldı. Atatürk Anıtı önünde buluşan hayvanseverler Alanya’nın en kitlesel eylemlerinden birine imza attılar. Sokak hayvanlarının belediye sorumluluğunda olduğunu ifade eden gönüllüler Alanya Belediyesi’ni kınadılar ve acilen bir açıklama yapılması yönünde çağrıda bulundular. Gönüllüler eylemin bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek “Bu işin peşini bırakmayacağız” vurgusu yaptılar.
HAYVANLAR DA HAKLARI İÇİN ALANDAYDI 
Hayvan dostlarımız da hakları için alandaydı. ‘Hak verilmez alınır’ şiarıyla yola çıkan dostlar boyunlarındaki pankartlarla eylemin maskotu oldular.

#mersin #istifa çağrısı #Alanya #hayvanlar
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