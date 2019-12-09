Alanya'da hayvanseverler ayakta

Ceren ŞAHİN

ALANYA yine ülke gündemine oturdu. Alanya'dan toplanan aşısız ve küpesiz 70 köpeğin bir kamyonun arkasına doldurularak yasadışı yollarla Mersin’e gönderildiği yönündeki iddia yalnızca Alanya’yı değil tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Jandarmanın suçüstü baskınıyla açığa çıkan elim olay, hayvanlar için de yaşanılabilir bir kent olma gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Hayvan hakları savunucusu gönüllüler Alanya’da yaşanan olayları aktardı ve Alanya Belediyesi'ne çağrı yaptı. Kent merkezindeki hayvanların toplatılmak suretiyle yaşam alanlarından koparıldığını, yaylalara veya tescillenen örnekte olduğu gibi başka il ve ilçelere gönderildiğini söyleyen gönüllüler “Belediyenin görevi mevcut hayvanları tedavi ederek yeniden yaşam alanlarına bırakmak, kent içerisinde hayvanların yaşam standartlarını yükseltmektir. Fakat belediye kurtulma yolunu tercih ediyor. Kent merkezinde yaşam alanlarından koparılan hayvanlar yaylalarda açlığa mahkum ediliyor" diyerek isyan ettiler. Yanı sıra eleştiri oklarını Alanya Belediyesi’ne çeviren ve şok eden iddialarda bulundular.

‘HEP YAŞANIYORDU AMA İSPATLANAMIYORDU’

Bu tip olayların halihazırda yaşandığını fakat ispatlanamadığını ifade eden gönüllü Hülya Altay, “Gerek kent merkezinde yaşayan hayvanların toplatılarak yaylalara götürülmesi, gerekse de yaylalardan alınarak başka il veya ilçelere sevki bizim bildiğimiz, tanıklık ettiğimiz elim olaylardır. Bugüne dek bir ispatı yoktu. Yaşanan son skandal bunun ispatı ve kanıtı oldu. Mersin basını tutanaklarını yayınlamış zaten. Tutanak altına alınarak tescillenmiş oldu. İspatlanması da çok iyi oldu” dedi.

‘TOPLANAN HAYVANLAR YOK OLUYORLAR’

Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin amacı dışında kullanıldığına dikkat çeken gönüllü Altay “Şu yanlışı düzeltmek istiyorum. Demirtaş’ta bulunan tesis bir barınak değil, rehabilitasyon merkezidir. Hayvanları orada tutamazlar aslına bakarsanız. Yalnızca güçten düşmüş, yaşlı hayvanların bakımını üstlenebilirler. Yasal olarak hayvanları rehabilite etmek, hastalarsa tedavilerini üstenip sağlıklarına kavuşturmak, sonrasında da hayvanları yaşam alanlarına, yani aldıkları bölgeye yeniden bırakmakla mükellefler. Alanya’da süreç böyle işlemiyor maalesef. Hayvanlar en ufak bir şikayette toplatılıyor. Sonrasında da akıbetlerine ilişkin en ufak bir bilgi edinemiyorsunuz. Bu hayvanlara ne oluyor? Mahallenizde sokakları paylaştığınız köpekler, kediler bir anda yok oluyorlar. Arkalarından ne bir fotoğraf, ne bir kayıt, hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Sorduğunuzda da açık ve net hiçbir şekilde yanıt alamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘DERDİMİZ BELEDİYEYE SATAŞMAK DEĞİL’

Hayvan hakları savunucusu bir diğer gönüllü Helena Balaban da konuyu örnekleyerek “Uzağa gitmeye gerek yok. 1,5 yıl evvel benim mahallemde baktığımız bir çocuğumuz vardı. Karga tulumba aldılar götürdüler. Akıbetiyle alakalı belediyeyi, veteriner işlerini, muhtarı aradım. Fakat kimse bu cana ne olduğunu açıklayamadı. Hayvan adeta yok oldu. Bizim derdimiz belediyeye sataşmak değil, aksine hayvan dostlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına birlikte hareket etmek” şeklinde konuştu.

‘BU HAYVANLARIN SORUMLULUĞUNU ALIN’

Balaban, rehabilitasyon merkezinde muhattap bulamadıklarının altını çizerek “Düşünebiliyor musunuz? 71 köpekten bahsediyoruz ki 1 tanesi de kamyondan atlamış ve ölmüş. Jandarmanın suçüstü baskınının ardından olay ayyuka çıkmış. Yapılan görüşmeler neticesinde köpekler Alanya’ya geri gönderilmiş. Velhasıl kelam duyduktan sonra ihtiyaç olabileceğini düşünerek barınağa gittim. Rehabilitasyon merkezi demek çok zor olduğu için barınak olarak adlandırıyorum. Ve tek niyetim yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sormaktı. Zira kapasitesinin dolu olduğunu biliyoruz. Elimizden bir şey gelir mi acaba diye barınağa yardıma gidiyoruz. Fakat giremiyoruz. Muhattap bulamıyoruz. Üstelik dün gittiğimizde kimse yoktu bu barınakta. Tutun ki bir yangın çıktı. Hayvanları oradan kim tahliye edecek. Buna belediyenin hakkı var mı? Madem hayvanları orada bir barınakmışcasına tutuyor ve kapatıyorsunuz, sorumluluğunu da almak zorundasınız” dedi.

‘DÖNÜŞ YAPMAYACAKSANIZ KAPATIN’

Balaban, Çözüm Masası’nın işlevini yerine getirmediğini ve vatandaşın taleplerine dönüş sağlanmadığını ifade ederek “Başka bir örnek vereyim, işyerimin bulunduğu bölgede bir köpeğin adet olduğunu fark ettim. Kısırlaştırılması için Çözüm Masası’na yazdım. Aradım. Gereken bütün birimlere ulaşmaya çalıştım. Fakat gelen olmadı. En sonunda o canı aldım ve bir vatandaş olarak kendi imkanlarımla kısırlaştırdım. Belediye başkanı ve veteriner işleri vatandaşın talebine geri dönmeyecekse o mail adreslerini açmasınlar. Her birinin ikişer tane sekreteri var. Lütfen birileri de bu mailleri kontrol etsin” şeklinde konuştu.

‘YAPILAN AÇIKLAMA TATMİN EDİCİ DEĞİL’

Elim olaya ilişkin Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamayı tatmin edici bulmadıklarını ifade eden Balaban “Belediye ile konuşmak istiyoruz. Karşımızda bir muhattap bulamıyoruz. Belediye başkanına da yazdım. Görüşme taleplerimizi ilettim. Yapılan dönüşlerde ‘Sayfamızda açıklama var’ deniliyor. Biz sorgulayan insanlarız ve gördüğümüz, duyduğumuz manzaralarla yapılan açıklamanın örtüşmediği kanaatindeyiz. Daha fazla soru işareti oluşmaması adına yeniden görüşme talep ediyoruz. Ona da yanaşmıyorlar. Bizler gönüllüyüz. Yardım elimizi uzatıyoruz. Gerçekten varız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya da hazırız. Fakat mevcut barınakta bir hapishane havası var. İçeriye girmek bile zor. Hapishane koşulları söz konusu. Neyi saklıyorlar?” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ ALTAY’DAN ŞOK EDEN İDDİA

Alanya merkezinde bulunan kedi parkında yaşanan sorunlara değinen Hülya Altay “Kedi parkıyla alakalı sorunlar söz konusuydu. Çok sayıda kedi maalesef can vermişti. Yanımda başka insanlar da vardı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le görüşmek istedik. Ellerimizde ölen kedilerin fotoğraflarıyla makamına çıktık. Bizi kabul etti. Bizimle birlikte kabul ettiği başka insanlar da vardı. Sıkıntıları aktarıp, hayvanların güvenliğinin sağlanması adına taleplerimi sunduğumda, kendisi ‘3-5 tane kedi ölmüşse ne yapalım’ diyerek fotoğrafları masaya fırlattı. Ben de tepki gösterdim ‘Ne demek 3-5 kedi ölmüşse? Burası sizin sorumluluğunuzda olan bir yer ve çözüm üretmek zorundasınız’ dedim. Sıkıntılar hala devam ediyor. O gün bugündür de zaten kabul edilmiyoruz” dedi.

Altay, kedi parkının anahtarının elinden alındığına da değinerek “Kedi parkının anahtarı daha evvel bende de vardı. Gönüllü olarak hayvanlarla ilgileniyor ve ihtiyaçları noktasında yardımcı oluyordum. O süreçte iki kedi başlarına sert bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüştü. Katledilmişti. Biz bunu basına verdik. Haber yaptık. Çıkan haberin ardından ‘Bunu bütün Türkiye duydu, bizi sıkıntıya soktunuz’ gerekçesiyle benim parka girişimi yasakladılar. Anahtarı aldılar. Soruyorum, iki kedi katledilmişken bunun üzerini kapatmak mı gerekir? Yoksa sorunun çözümü için düğmeye basarak güvenlik önlemi almak mı? Gelin görün ki çözüm üretmek yerine gönüllü olarak yardımda bulunan ben ve benim gibi insanları uzaklaştırma yolunu tercih ediyorlar. Neden? Gerçekleri söylediğimiz, hayvanları gerçekten sevdiğimiz, çabaladığımız için mi?” şeklinde konuştu.

‘ÖNERİMİZ İNTİKAM PEŞİNDE KOŞMAMASI’

Yaşanan bu olaylar Alanya’nın kent imajını da olumsuz yönde etkiliyor. Turizmin lokomotif sayıldığı böylesi bir kentte sorunların çözüm bulması elzemdir. Vizyon sahibi olduğunu ifade eden, kendisini vizyoner bir belediye başkanı olarak tanıtmaya çalışan bir belediye başkanından beklentimiz çözüm odaklı davranmasıdır. Kişisel kin ve öfkeyle ‘Bizi kötü lanse ettin’ gibi intikam peşinde koşmasın. Bunu küçük insanlar yapar. Biz sadece hayvanların yaşam standartlarını yükseltmek için buradayız. Belediye başkanı kendi görev ve sorumluluğunu üstlensin. Biz de zaten hayvanseverler olarak sonuna kadar saygımızı göstermeyi ve sorumluluğumuzu yerine getirmeyi biliriz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in bizimle görüşmesini istiyoruz. Fakat ayak üstü değil, elinde telefonla değil, sorunların çözümüne yönelik gerçekten yüreğini ortaya koyarak karşımızda olmasını istiyoruz” dedi.