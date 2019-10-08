Alanya’da hayvan barınakları unutulmuyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi temizlik ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan yerlerdeki hayvan barınak, mama kapları ve tuvaletleri düzenli olarak temizliyor. Atatürk Bulvarı ve Alangün Parkı’ndaki hayvan barınakları temizlik ekipleri tarafından temizlenirken, can dostlarının açlık ve susuzluk çekmemesi içinde yiyecek ve su kontrolü yapılarak eksik olanlar takviye ediliyor.