Alanya'da havai fişek yasaklandı

Mehmet AL

ANTALYA Valiliğinin talimatı doğrultusunda bu akşamdan itibaren eğlence mekanlarında kafelerde ve restoranlarda havai fişek atanlar hakkında Kabahatlar Kanunu'ndan adli işlem ile soruşturma açılacağı belirtildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu akşam tüm eğlence mekanlarına kafelere ve restoranları kontrol edecekleri belirtidi.

Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Turizm şehrinde bu günden itibaren havai fişek atanlar kişiler hakkında TCK’nun 170’inci ve 174’üncü maddelerine göre adli tahkikat yapılacağını söyledi.