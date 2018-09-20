Alanya'da Hastane Kavşağı'na sinyalizasyon müjdesi

Yapıldığı günden bu yana adı sık sık yaşanan trafik kazalarıyla anılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) önünde bulunan kavşakta ekipler dün trafik ışığı için çalışmalara başladı

Alanya'da Hastane Kavşağı'na sinyalizasyon müjdesi
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DİM TV'nin (dimtv.tv) defalarca gündeme getirdiği konuyla ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı nihayet çıktı. ALKÜ Alanya EAH Kavşağı'nda yaşanan kazalardan sonra adı 'Ölüm Kavşağı'na' çıkan bölgede yaşayan vatandaşlar da sık sık sinyalizasyon sisteminin önemini dile getiriyordu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de belediyenin kavşakla ilgili çalışmaları yaptığını ve UKOME'ye de gerekli yazıların gönderildiğini söylemişti. Dün itibariyle o kavşakta sinyalizasyon çalışmaları başladı. Dim TV de çalışmaları yerinde inceledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 22:09
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