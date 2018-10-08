Alanya’da hastaların otobüs çilesi

Fikri Berker PAKNA

ALANYA’da ulaşım ile ilgili sorunların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle ALKÜ Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giden 2 numaralı otobüslerdeki yoğunluk vatandaşları adeta canından bezdirdi. Alanya Belediyesi Çözüm Masası’na Emine Esmer isimli vatandaşın attığı mesaj hastaların ortak sıkıntısını ortaya koydu. Esmer mesajında, “Şu hastaneye giden 2 numara otobÜslere bir çözüm bulun. Giderken de dönerken de insanlar üst üste gidip geliyor. Rezillik resmen. Sizden ricam arka arkaya iki otobÜs vermeniz. Buna hemen bi cözüm bulmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı. Alanya’da ulaşım sorumluluğunu üzerinde bulunduran Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili takınacağı tavır merak konusu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 16:11