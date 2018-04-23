Alanya’da hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde yatarak tedavi görmekte olan çocuklar için ALKÜ Gönüllü Hekimler Kulübü Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sürpriz bir kutlama programı düzenlendi. Hastanenin çocuk servisinde düzenlenen etkinlikte; çocuklar hastalıklarını kısa bir süreliğine unutarak palyaçolar eşliğinde, gönüllerince eğlendi. Yüzleri boyanan çocuklar, geleceğin doktor adaylarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar çalan müziğe eşlik ederek ebeveynleriyle birlikte dans etmeyi de unutmadı. Geleceğin doktor adayları, Servislerde tedavi için yatmakta olan tüm çocukları ziyaret ederek, onlara verdikleri hediyelerle anı ölümsüzleştirdiler.

ALKÜ Gönüllü Hekimler Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Durkadın Demir Ekşi, "Amacımız rahatsızlıklarından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayamayan çocuklarımızın yüzlerini güldürmek ve mutlu etmek" dedi. Ekşi, ”Yatarak tedavi gören çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını izlemeye gidemeyecekleri için onlara '23 Nisan' coşkusunu yaşatmak istedik. Çocuklarımız çok güzel eğlendiler, keyifli dakikalar yaşadılar, onlarla birlikte bizlerde çok eğlendik ve mutlu olduk. Hekimlik sadece hasta bakmak değil aynı zamanda karşındakini anlamayı da gerektirir. Bizler hocaları olarak bu tür etkinliklerin mesleki açıdan faydalı olacağına inanmaktayız" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN KUTLAMASI

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gören çocuklar gülsün diye bir araya gelen Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Fen Bilgisi öğrencileri çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Etkinlik kapsamında Çocuk Servisini süsleyerek çocukları bir araya getirdiler. Öğretmen adayları, çeşitli boyama kitaplarını çocuklarla birlikte boyadı, oyuncaklar ve takılar yaparak onların hem keyifli hem de öğretici anlar yaşamasını sağladılar. Birlikte yaptıkları boyamalar, oyuncaklar, süsler ve takıları çocuklara armağan ederek günü ölümsüzleştirdiler.

Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Dal, "Çocuklarımızın hayat motivasyonunu arttırmak ve onların hastaneyle ilgili olumsuz görüşlerini bir anlamda yıkmak için bugün bir araya geldik" dedi. Dal, "Bizler ALKÜ Alanya Eğitim Fakültesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencilerimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak istedik. Çocuklarımızın bugünü dolu dolu yaşamasını istiyoruz. Yatarak tedavi gören çocuklarımızla birlikte bir dizi etkinlik yaparak onların hastaneyle ilgili olumsuz görüşlerini yıkmak ve hayat motivasyonunu arttırmayı amaçlıyoruz " dedi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hocalarımın ve öğrencilerimin ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemesi beni çok mutlu etti. Bu anlamlı günde çocuklarımızı sevindiren öğrencilerimi ve hocalarımı tebrik ederim" diye konuştu.