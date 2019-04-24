Alanya'da hasta çocuklar unutulmadı

ÜNİVERSİTE öğrencileri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi’nde düzenledikleri etkinlikle hasta çocuklara hem moral verdi hem de bayram sevincini yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşku ile kutlandı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Aslı Yüksel’in koordinatörlüğünde Çocuk Servisi koridorlarını balonlarla ve Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, kollarındaki serumlarla etkinliğe katılan hasta çocuklar için halkoyunları gösterisi sundu. Daha sonra miniklerin de katıldığı balon patlatma yarışması düzenledi. Şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı etkinlikte, hasta çocuklar kendi elleri ile çim adamlar ve çeşitli tekniklerle boyama çalışmaları yaptı. Hastane ortamından bir süreliğine de olsa uzaklaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan hasta çocuklarla yakınlarının mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrencilerin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri çocuklara dağıttılar. ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydın ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çakır’ın da katıldığı etkinlik sonunda hiç beklemedikleri bir şekilde bayram sevinci yaşadıklarını belirten hasta çocuklar ve yakınları moral motivasyonlarını yükselten geleceğin öğretmenlerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:20