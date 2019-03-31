Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı

ALANYA Belediye Başkanlığı seçiminde, Alanya'da açılan ilk 108 sandığa göre, yarışı Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel önde götürüyor.Yücel 'i sırasıyla Abdullah Sönmez,Ziynet Bal, Alaattin Çakır, Habip Şanlı takip ediyor.
Açılan Sandık %100,00
Toplam Sandık:668
Açılan Sandık:668
Katılım Oranı:%79,48
Toplam Seçmen:206.895
Kullanılan Oy:164.436
Alanya Aday Yarışı Aday Bilgisi Oy Oranı
Adem Murat Yücel MHP 93.956 OY %58,63
Abdullah Sönmez İyi Parti 59.035 OY %36,84
Ziynet Bal HDP 2.333 OY %1,46
Alaattin Çakır DP 2.110 OY %1,32
Anastasia Petrova Çetinkaya BAĞIMSIZ 837 OY %0,52
Alanya Genel Meclis Sonuçları Parti Oy Oy Oranı
MHP 91.205 %57,62
İyi Parti 59.260 %37,44
HDP 2.760 %1,74 DP 2.267 %1,43
Saadet Partisi 925 %0,58
Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 00:43