Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı

31 Mart Yerel seçimlerinde Alanya'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Adem Murat Yücel ikinci kez başkan seçildi. Adem Murat Yücel’in seçim zaferi Alanya sokaklarında büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı

Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor? İşte yanıtı
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ALANYA Belediye Başkanlığı seçiminde, Alanya'da açılan ilk 108 sandığa göre, yarışı Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel önde götürüyor.Yücel 'i sırasıyla Abdullah Sönmez,Ziynet Bal, Alaattin Çakır, Habip Şanlı takip ediyor.

Açılan Sandık %100,00

Toplam Sandık:668

Açılan Sandık:668

Katılım Oranı:%79,48

Toplam Seçmen:206.895

Kullanılan Oy:164.436

Alanya Aday Yarışı Aday Bilgisi Oy Oranı

Adem Murat Yücel MHP 93.956 OY %58,63

Abdullah Sönmez İyi Parti 59.035 OY %36,84

Ziynet Bal HDP 2.333 OY %1,46

Alaattin Çakır DP 2.110 OY %1,32

Anastasia Petrova Çetinkaya BAĞIMSIZ 837 OY %0,52

Alanya Genel Meclis Sonuçları Parti Oy Oy Oranı

MHP 91.205 %57,62

İyi Parti 59.260 %37,44

HDP 2.760 %1,74 DP 2.267 %1,43

Saadet Partisi 925 %0,58

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 00:43
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