Alanya'da Hacıkadiroğlu'nda anlamlı kermes

ALANYA'DA Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Özen ve yardımcısı Nuran Saraç, İlkokul ve ortaokul için düzenledikleri kermeste amaçlarının okulun eksiklerini karşılamak ve çocukların ihtiyaçlarını gidermek olduğunu söyledi.Ayrıca her yıl düzenlenen Kermes’in çocukların eğlenmesini de sağladığını ifade etti. Öğrenciler ise sihirbazlık gösterileriyle doyasıya eğlendi. Okul müdürü İbrahim Adıbelli, bir önceki Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Erdoğan’a plaket sunarak çalışmalarından dolayı teşekkür etti.