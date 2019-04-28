Alanya'da gülümseten etkinlik: Babalar çocuklarıyla balık tuttu

ALANYA'DA bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Baba beni balığa götür' etkinliğine aileler yoğun ilgi gösterdi. Kleopatra plajında yapılan sosyal projede balık tutmanın yanı sıra kreş ve gündüz bakımevleri farklı animasyonlar yaptı. Yeşilay, Kızılay ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği de ailelere eğitici bilgiler verdi.

'BABALARIN YÜKÜ ALMASI GEREKİYOR'

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, "Bu sene etkinliğimizi 4. kez düzenliyoruz. Bir ailenin bütünlüğünde çocukların yeri çok önemli. Genelde de çocuklarımızla daha çok annelerimiz ilgileniyor. Yükü biraz da babaların alması gerektiğini düşünerek 'Baba beni balığa götür' etkinliğini düzenliyoruz. Çocukların babalarıyla güzel bir gün geçirmesi ve onlarla birlikte aktivite yapmalarını istiyoruz. Hava çok güzel. 22 yarışmacımız çocuklarıyla balık tutu. Yarışmacılarımız için belli bir alanı kapattık, çocukları ile birlikte rahatça balık tutmaları için" dedi.

'HERKES KATILMALI'

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe gelen Şerif Osman Taşçı da "Geçen sene de katıldık. Çok güzel planlanan bir organizasyon. Bütün çocuklar babaları, arkadaşlarıyla burada eğlenme fırsatı buluyor. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Düzenleyenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yarışmalarda da iddialıyız, balıklarımızı yakaladık" diye konuştu. Çocuklar da tutulan balıklar dolayısıyla oldukça keyifli anlar yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 16:18