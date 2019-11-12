Alanya'da Gülüklü Çorba Tescil Denetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

ALANYA Belediyesi tarafından tescili alınan Gülüklü Çorba için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, AHEP üniversitesi Rektörü Mehmet Öner, İlçe Tarım Şube Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş katıldı. Önümüzdeki süreç için yol haritasının belirlendiği toplantı karşılıklı istişare çalışmaları ile devam etti.