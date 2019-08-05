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Alanya'da görünmez kaza
Alanya'da alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşüren kişi yaralandı
GÜNCEL 05.08.2019, 20:08 05.08.2019, 20:13 Enes Subaşı
OLAY, saat 11.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Trans paletle rafa ürün koyan 45 yaşındaki Murat A.'nın bir anlık dalgınlığı sonucu ayağına palet düştü. Ayağı ezilen Murat A.’nın çığlıklarını duyan iş arkadaşları yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat A.’yı ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan Murat A.’nın ayak parmaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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