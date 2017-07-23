Alanya'da görev yapan komutana terfi

JANDARMA Genel Komutanlığı atama kararnamesi yayımlandı 19 ilde komuta kademesi yeniden belirlendi. 17 personel bir üst rütbeye terfi etti, 25 general ile 59 jandarma değişik görevlere atandı. Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016'da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.

14 ALBAY TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

Kararnameyle 3 general bir üst rütbeye terfi etti. 14 albay tuğgeneralliğe terfi ederken 59 il jandarma komutanlığına yeni atama yapıldı.

ANTALYA'DA DA DEĞİŞİM YAŞANDI

15 Temmuz hain darbe girişiminde kriz masasında yer alan ve Çardak Havaalanı'na giden askerleri teslim alan Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı atamalarıyla tuğgeneralliğe terfi edilip, Antalya il Jandarma Komutanlığı'na atandı.

KARARNAME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 3'lü kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden Denizli İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA KRİTİK ROL OYNAMIŞTI

Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde Denizli'de Ankara'ya götürülecek olan komandoları ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına alma işlemini yapmıştı.