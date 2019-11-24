Alanya'da gökyüzü rengarenk

BU yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe ilgi yoğundu. Çocuklarımızın temel haklarından olan yaşama, eğitim, eğlence, oyun, güvenlik ve sağlık hakkı gibi konularda çocuklara bilgiler verildi. Etkinlik hakkında konuşan Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, etkinliğe katılan ve destek olan herkese teşekkür ederken, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de sosyal projelere destek vermek, halkın ve çocukların sağlık hakları konusunda bilgilendirerek bilinçli bir kitle oluşumuna katkı sağlamak adına etkinlikte yerini aldı. Başhekim Hüseyin Lakadamyalı, “Çocukların sağlık haklarını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi. Etkinliğin tadını doyasıya çıkaran çocuklar ise ebeveynleriyle birlikte uçurtma uçurdular.