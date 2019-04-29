Alanya'da gençlik dumanaltı: İşte İsmail Haboğlu'nun çarpıcı yazısı

HER hafta cuma pazarına giderken bu civardaki sokaklarda, arabaların arasında, kaldırımların üzerinde, dolmuş durağının kuzey yakasındaki çay evlerinde ellerinde sigara, onlarca öğrenciyi fosur fosur sigara içerken görüyor, üzülüyorum. Yazık.

Çok yazık. Bu öğrenciler, izlenmiyor mu?

Okullarda sigaranın zararları anlatılmıyor mu?

'BİR ARAŞTIRMA YAPIN'

SAYGIDEĞER öğretmenler ve Alanya Milli Eğitimiz Müdürümüz. Haddim olmayarak size de bir çift sözüm var. Lütfen izleyin ve uyarın öğrencilerinizi. Unutmayın ki, sizin, eğitmek gibi bir misyonunuz da var. Şöyle ufak bir araştırma yapın, sigara tiryakisi kızlı erkekli çok büyük bir öğrenci kitlesi göreceksiniz okullarınızda

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Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 00:53