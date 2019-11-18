Alanya'da gecekondu seviye atladı: Damakondu

CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER

ALANYA, sık sık kaçak yapılarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Tosmur Mahallesi, D400 Karayolu üzerinde bulunan bir apart otelin çatısında inşasına devam edilen yapı, görenlere 'Pes' dedirtiyor. 5 katı bulunan binanın çatısının üzerine kondurulan demir rekonstrüksiyonun ne olacağı merak konusu. Yapının güvenli olmayışı da çıplak gözle bakılınca bile belli oluyor.

'KURALSIZLIK YAŞAM BİÇİMİ OLDU'

İYİ Parti'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Didem Dim Özaltın, yapının trajikomik olduğunu belirterek "Yapana mı kızmak lazım? İzin verene mi? Şaşkınlık içerisindeyim. Kuralsızlıkların yaşam biçimi haline dönüştüğü bir şehirde yaşar olduk. Yazık! Denetimler artmaz, yasak ve cezalar şahsa göre olursa gelişme yolunda bir adım bile ilerleyemeyiz" dedi.