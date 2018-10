Alanya'da fırıncılardan fiyat resti

ALANYA'DA ekmek cuma günü gece yarısı itibariyle zamlı fiyatı üzerinden alıcısıyla buluşmaya başladı. Ekmeğin fiyatı 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı. Gelen zamların ardından Alanya’da tartışmaların da fitili ateşlenmiş oldu. Alanya Belediyesi tarafından zamların yasal olmadığı ve geri çekileceği, çekilmemesi durumunda da cezai işlem uygulanacağı yönünde gelen açıklamanın ardından dün de Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda toplanan fırıncılardan zamların geri çekilmeyeceği yönünde bir açıklama geldi.

‘SIKINTININ TEMELİ UNA GELEN ZAMLAR’

Uzun zamandır ekmeğe zam talep eden fırıncıları temsilen konuşan Akça Fırın sahibi Mehmet Sağlam “Ekmek fiyatlarına ilişkin bu karmaşalı ortamdan ötürü öncelikle özür dilerim. Bizim çok büyük sorunlarımız var. Bu sorunları hem oda başkanımız hem de halkımız biliyor. Yaklaşık olarak son 3 aydır ciddi bir sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntının temelinde ekmeğin üretiminde kullandığımız una gelen zamlar var. Yüzde 60 oranında zam söz konusu. Bizim maliyetlerimizin yüzde 33’ünü sadece un oluşturuyor. Elektriğe zam geldi. Sadece bu sabah yüzde 18 zam geldi. Biz gelen zamların ardından artan maliyetleri kaldıramıyoruz. Biz kar etmek amacıyla bir hareket içerisine girmedik. Ekmek haricinde hiçbir gıda maddesine fiyat belirlenmiyor. Bizim üzerimizde müthiş bir baskı var. Bizler 4 ay evvel unu 72 lira üzerinden alıyor, üstelik vade kullanıyorduk. Lakin şu an peşin fiyatı üzerinden 110 liraya alıyoruz. Bizlere de sahip çıkılması lazım. Çile çeken, 24 saat çalışan, 365 gün açık olan tek sistem bizde var. Tatilimiz, bayramımız yok. Bize sahip çıkılmalıdır. Büyüklerimiz bu yanlışı düzeltmelidir” ifadelerini kullandı.

‘HALKI AÇ BIRAKMAK DEĞİL HAKKIMIZI ARAMAK’

Verilen zammın geri alınmasına ilişkin yapılan açıklamalara da değinen Sağlam “Biz zammımızı geri almayacağız. Davamızı hukuki çerçevede devam ettireceğiz. Ve hakkımızı arayacağız. Boykota gitmek gibi bir niyetimiz yok. Bizim niyetimiz halkımızı aç bırakmak değil, hakkımızı aramaktır” dedi.

‘BELEDİYENİN CEZAİ İŞLEM UYGULAMA HAKKI YOK’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in fiyat değişikliği yapan işletmelere yönelik cezai işlem uygulanacağına ilişkin yapmış olduğu açıklamaya cevap veren Sağlam, şu ifadeleri kullandı: “Belediye zabıtaları bugün bütün fırınlarımıza tutanak tuttular. Belediye bize fiyat artırımından dolayı yasa gereği ceza yazamaz. Bize ticari mahkeme ceza yazabilir. Belediyenin böyle bir hakkı yoktur. Bizim fırınımız kirlidir, sağlığı tehdit eden başkaca bir durum söz konusudur, ancak bu şekilde cezai işlem uygulayabilirler. Bunun dışında bizim fiyatta geri adım atmak gibi bir durumumuz söz konusu dahi olamaz. Bizler yarın dosyamızı belediyeye sunacağız. Bizler bize sahip çıkılmasını bekliyoruz. Bizler iyi niyetli bir şekilde sıkıntılarımızın anlaşılmasını ve uzlaşı sağlanmasını istiyoruz.”

‘FİYATTA GERİ ADIM ATILMAYACAK’

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ise yapmış olduğu açıklamasında “Her şeye zam geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bunların görmemezlikten gelinmemesi lazım. Bu zam esnafın ihtiyacı gereği yapılmıştır. Bir an önce mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir. Siyasetçi arkadaşların oy kaygısıyla bu durumu gözardı etmemesi lazım. Fiyatta geri adım atılmayacak. Fırıncı esnafımız bu fiyat üzerinden devam edecek. 54 fırıncının yarısı iflas etse ne olur? Kimin yararınadır? İki gün sonra ekmeksiz kalmamak adına esnafımızın arkasında durulmalıdır. Un çuvalı bazında destek çıkılmalıdır esnafımıza. Bir an önce uzlaşı sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:04