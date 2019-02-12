Alanya'da Finlandiyalı turistin feci ölümü!

Mehmet AL

KAZA, dün saat 12:30 sıralarında, Kargıcak Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. 50 yaşındaki Davut A.'nın kullandığı 34 EG 4333 Plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Alanya'dan Gazipaşa istikametine giderken, karayolunun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 63 yaşındaki Finlandiya uyruklu turist Jouka Ensio Pulkkınen'e çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan Finlandiyalı turisti Alanya Alladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 63 yaşındaki Finlandıyalı turist yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Davut A, gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden Finlandiyalı turist savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 12:29