Alanya'da festival için geri sayım

ALANYA’NIN geçmiş yıllara ait gelenek, görenek ve kültürünün vatandaşlar tarafından canlandırıldığı “Yörük Göçü” için geniş kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimiz ve Yörük Kültürü de dünyaya tanıtılacak.

GÖÇ DUASININ ARDINDAN KERVAN YOLA ÇIKACAK

Festival, 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.30'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak göç duasının ardından geleneksel Yörük göçü ile başlayacak. Atatürk Caddesi’nden ilerleyerek Şelale Meydanı’nda sona erecek temsili göçte, geleneksel kıyafetleri ve deve kervanıyla Yörükler renkli görüntüler oluşturacak. Yörük beyi komutasındaki, mehter takımı, atlılar, develer, traktörler, patoz, çeşitli dans ve sanat okulları kostümleriyle korteje renk katacak. Yörük kültürüne ait birçok detayın yer aldığı kortejde, at üzerinde gelin, zurnacı ve davulcu, traktörlerde tıraş yapan berber, gelin-damat, kalaycı ve demirci, karlamacı ve yayık ayranı, yaylaya göçen Yörük beyleri gibi birçok yöresel konu işleniyor.

BAŞKAN YÜCEL’DEN YÖRÜK GÖÇÜNE DAVET

Yörüklüğün Türk toplumunu besleyen önemli damarlardan biri olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Biz Yörük kültürünü yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hem günümüzü kurtarmak, hem de geleceğe daha güvenle bakmak için bu kültüre sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı ‘Yörük Göçü’müze bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 11:49