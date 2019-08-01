Alanya'da fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Alanya’da otobüsünde fenalaşan kadın yolcuyu Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştiren otobüs şoförü Mehmet Emin Yıldırım, çevredeki vatandaşlar ve otobüs içerisinde bulunan yolcular tarafından alkışlanarak tebrik edildi

Alanya'da fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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DÜN saat 15.00 sıralarında 202 nolu otobüsle seyir halindeyken otobüs içerisinde bir kadın yolcunun fenalaştığını gören şoför Mehmet Emin Yıldırım hemen otobüsünün istikametini değiştirerek en yakındaki hastane olan ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle fenalaşan yolcu kadına ilk müdahale yapılırken hastane önünde bulunan vatandaşlar da şoför Mehmet Emin Yıldırım’ı alkışlayarak tebrik ettiler. Şoför Yıldırım, "Otobüsümüzde fenalaşan bayan yolcumuzu sıradan çıkarak hastaneye  yetiştirdim, insanlık görevimizi yaptım şükürler olsun ki durumu iyi" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 19:13
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