Alanya'da Fen İşleri Müdürlüğü dört koldan çalışıyor

ALANYA Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek ve kenti standart alt ve üstyapı yatırımlarına kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutlar Mahallesi’nde kaldırım, Türkler Mahallesi’nde yol açma, Dere Mahallesi’nde yol düzenleme, yaylalarda altyapı çalışması sürüyor.