Alanya'da fahri konsoloslar hastanede buluştu

LETONYA Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, İsveç Alanya Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Finlandiya Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu ve Kazakistan Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci, ALKÜ (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret ettiler. Fahri konsoloslar, kısa süre önce atanan başhekime "Hayırlı olsun" dediler.

Başhekim Lakadamyalı "Ekibimizle çok çalışarak sağlıkta ivme yakalayacağız" dedi.