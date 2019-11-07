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'Alanya’da evlerimize mahkumuz'

Dün Ali, bugün ise İsmail. Bu isimler duyduklarımız. Peki, ya duymadıklarımız? Engelli bireyler nasıl zorluklar yaşıyor? En temel haklarından yararlanırken nasıl mağduriyetler yaşıyorlar? Alanya’da yaşayan ve çocuğu otizmli olan emekli anne Nuriye Erdoğan Yeni Alanya’ya anlattı

GÜNCEL 07.11.2019, 23:01
'Alanya’da evlerimize mahkumuz'
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ÖZEL HABER - Ceren ŞAHİN 
TÜRKİYE, son olarak Aksaray’da otizmli öğrencilerin yaşadığı skandalla sarsıldı. Aksaray’ın Mehmetçik İlkokulu’nda velilerin otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların kapatılmasını istedikleri ve önceki gün okul çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhladıkları iddia edildi. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran olaya ilişkin tepkiler gelmeye devam ederken, eğitim hakları anayasa güvencesi altında olan engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar da bir kez daha gündeme geldi. 

NERESİNDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR

Geçtiğimiz eylül ayında Alanya’da da benzer bir eğitim hakkı skandalı yaşanmıştı. Tüm Türkiye 14 yaşındaki lise öğrencisi Ali’yi yerlerde sürünmek zorunda bırakan eğitimin görüntüleri ile sarsılmıştı. Ali DMD hastalığından ötürü merdiven, basamak benzeri yükseltileri çıkamıyordu ve bu yıl Alanya Lisesi’ne başlamıştı. 9’uncu sınıfların 4’üncü kata verilmesi ise Ali’yi merdivenlerde sürünmek zoruna bırakmıştı. Ali’nin sınıfına ulaşmak için yerlerde süründüğü o görüntüler Twitter başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu. Yanı sıra Alanya’nın kent imajına da kara bir leke sürmüştü. 4 haftalık süründüren eğitim, gelen tepkiler üzerine son bulmuştu. Gözler bu kez de Ali’nin basamağını çıkamadığı için kullanamadığı okul servislerine çevrilmişti. Devlet tarafından engelli bireylere ücretsiz taşıma hizmeti sunulmasına rağmen Ali’nin engelli rampası dahi olmadığı için bu hizmetten yararlanamıyor oluşu, engelli bireylerin sosyal yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları sorunları bir kez daha gözler önüne sermişti.

‘EĞİTİM HERKES İÇİN ANAYASAL BİR HAKTIR’

Engelsiz Yaşam Evi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, yaşandığı iddia edilen elim olaya ilişkin yaptığı açıklamada velileri empati kurmaya davet etti. Başkan Ağca, eğitimin engelli bireyler için en temel hak olduğunu vurgulayarak “Okullarda özellikle çocuklarının başarı oranı yüksek olan aileler, çocuklarının psikolojilerini etkileyeceğini düşündükleri için kaynaştırma öğrencilerini istemiyorlar. Engelliler de birer bireydir ve anayasamız karşısında herkes eşittir. Biz devletimizin bizlere verdiği hakları kullanmak istiyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Otizm de bir hastalık değil farklılıktır. Aileleri empati yapmaya davet ediyorum. Yaşanan olay hepimizi çok üzdü” ifadelerini kullandı. 

DÜN ALİ’YDİ, BUGÜN İSE İSMAİL! PEKİ, YA DİĞERLERİ?

Mağdurun adı dün Ali’ydi. Bugün ise İsmail oldu. Peki, ya diğerleri? Engelliler neler yaşıyor? Alanya’da yaşayan ve çocuğu otizmli olan emekli anne Nuriye Erdoğan, Yeni Alanya’ya anlattı. Erdoğan Alanya’da en büyük sorunlarının istihdam olduğuna dikkat çekti ve yetkililere seslendi. Yanı sıra eğitim alanında yaşanan sorunları tüm çıplaklığıyla aktardı. Erdoğan oğlu Orkun’un liseye geçtiğinde hiçbir devlet okulu tarafından kabul edilmediğini ifade etti. 

‘SOSYAL ALANLARIMIZ SON DERECE KISITLI’

Emekli Nuriye Erdoğan, oğlu Orkun’la birlikte yaşadıkları zorluklara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Sorunlar bir değil, iki değil ki. İnanın çok üzülüyorum. Her gün ağlıyorum. Sosyal alanlarımız son derece kısıtlı. Engelli bireylerin vakit geçirebileceği neredeyse hiçbir yer yok. Var olan alanlar ücretli. Örneğin ben çocuğumun spor yapmasını istiyorum. Fakat emekliyim ve gidebileceği yerlerin hepsi ücretli olduğu için bütçem kaldırmıyor. Halbuki sporda eğitilebilirler, turnuvalara katılabilirler. 

‘ORKUN ÇALIŞMAK İSTİYOR FAKAT ÇALIŞAMIYOR’

En önemli sorunlarımızdan bir diğeri istihdam. Çocuklarımız çalışmak istiyor fakat çalışamıyorlar. Bizler eve bağımlı bırakılıyoruz. Haklı olarak sıkılıyorlar. Arkadaş istiyorlar. Gitmediğim yer kalmadı. İnanın parasız çalışmasına razıyız. Ama gelin görün ki toplum istemiyor. Orkun 20 yaşında ve son derece sakin, efendi, temiz bir birey. Orkun’un işe alınması için geçtiğimiz günlerde yine bir yere gittim. Resmen kendimi dilenci gibi hissettim. Bakın ben dilenci değilim. Zannediyorlar ki bizi dilenciyiz. Şu çocuğun mutlu olmasını istiyorum. Çocuklar mutlu olsun. Ne yaparsanız yapın önümüz kapanıyor. Kanun var. Evet, ama uygulayan yok. Sıkıntılarımız çok aslında hangi birini anlatayım ki. Engelleri koyan bizleriz. 

‘HİÇBİR DEVLET OKULU ORKUN’U KABUL ETMEDİ’

Eğitim başlı başlına bir sorun. Orkun Abdurrahman Alaattinoğlu İlkokulu’ndan mezun oldu. Oradan çok memnunduk. Çok güzeldi. Hem öğretmenleri, hem de öğrenciler iyilerdi. Orkun’un yaşadığı gelişimi de görebiliyorduk. Fakat lisede bizi kimse kabul etmedi. Hiçbir devlet okulu, lise kaydını yapmak istemedi. Bu yüzden çocuğum engelli bireylere özgü bir okula gitmeye başladı. Bu tip okullarda otizmli çocukların bölümlerine göre ayrılmaları gerekiyor. Fakat maalesef bu yapılmıyor. Örneğin Orkun okuma yazma biliyor, toplama, çarpma, çıkarma yapabiliyor. İlk ve orta öğreniminde normal öğrencilerle bir aradayken her şey çok güzeldi. Engellilere özgü liseye geçtikten sonra gördüğü eğitim Orkun’a hafif geldi. Orkun’un bildiklerinde gerileme yaşadık. İyi olan tarafları yok muydu? Elbette vardı ama bu Orkun’un geri kaldığı gerçeğini değiştirmedi. Ne kadar mücadele edersek edelim sonuç değişmiyor. Neler yaşamıyoruz ki? Günün sonunda inanın bütün kapılar yüzümüze kapanıyor."

SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI: 
ALLAH ARDIMIZA BIRAKMASIN! 

Anne Nuriye Erdoğan’ın son sözü ise yürekleri dağladı. Toplumun farkındalık düzeyine işaret eden anne Erdoğan "Allah çocuklarımızı bizim arkamıza bırakmasın diye dua ediyoruz. Maalesef bu toplum çok duyarsız" dedi.
 

#ali #İsmail #engelli bireyler #Nuriye Erdoğan #YENİ Alanya
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