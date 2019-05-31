Alanya’da esnaflara çığırtkanlık uyarısı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediye Meclis Salonu’nda şehir merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezi işletmecileriyle bir araya gelerek sezon öncesi istişare yaptılar

Alanya’da esnaflara çığırtkanlık uyarısı
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ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile birlikte şehir merkezinde eğlence merkezi işletmeciliği yapan esnaflarla bir araya gelerek, son uyarılarını gerçekleştirdiler. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan sıkıntıların bu yıl en aza indirgenmesi konusunda uyarılarda bulunan Müdür Akın ve Avcı, özellikle çığırtkanlık konusunda iki birimin de hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini sıkça yinelediler. Uyulması gereken kurallara azami dikkat edilmesi noktasında işletmecilerden destek isteyen Müdür Akın, “Sezonu huzurlu, mutlu ve bol kazançlı geçirmenizi canı gönülden diliyoruz. Bunları yaparken de şehrin huzurunu bozmamaya gayret etmenizi ve her çalışmayı kuralına göre yapmanızı temenni ediyoruz. Sezonu en az sorunla geçirmek sizlerin de bizlerin de en büyük arzusu olmalı” dedi.

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