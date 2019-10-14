Alanya'da eski komutandan 'Harekat' önerisi

SOSYAL medya hesabından bir öneri sunan Altaylı, “Yaşadığım yer Alanya. Alanya'da şu an binlerce turist ve ayrıca yaz kış yaşayan yabancı insan var. Bunlar kendi ülkeleri ile ülkemiz arasında iyi niyet elçileridir. Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer sivil toplum kuruluşları bir araya gelip; Barış Pınarı Harekatı'nın sebebi, amacı, kime karşı yapıldığı gibi konuları içeren bir kaç yabancı dilde el broşürleri ve afişler hazırlamalıdırlar. Bu broşürler ve afişler; bütün oteller, lokantalar, hatta sokaklarda ve plajlarda kurulacak stantlar aracılığı ile ülkemizde bulunan iyi niyet elçilerine ulaştırılmalı ve yabancı insanların Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Yönetimleri bizim aleyhimizde olan kendi ülkelerindeki insanlara harekatın gerekçesini, haklılığını, amaçlanan sonucunu bu insanlar aracılığı ile bu şekilde anlatılabileceğini düşünüyorum” dedi.