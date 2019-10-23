Alanya'da eski hastane kaderine terk edildi
2017 yılından bu yana atıl vaziyette bırakılan eski hastane binası için ne zaman düğmeye basılacak? Uzun yıllar Alanya’ya hizmet vermişti lakin şimdi atıl vaziyette kaderine terk edildi
Ceren ŞAHİN
2017'nin aralık ayından bu yana yüzüne bakılmayan eski hastane binası bir kez daha Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı. Hali ise içler acısı.
EŞYALAR ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ
Hastaneye ait eşyaların çürümeye bırakıldığı hastane bahçesinde ne ararsanız mevcut. Sedyeler, koltuklar, tıbbi cihazlar ve daha pek çoğu.
BİNANIN YÜZDE 80’İ KULLANILMIYOR
Hastanenin yalnızca bir kısmı işler durumda. Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KETEM’in bulunduğu bina dışında ise yüzde 80’i atıl vaziyette ve boş.
ÇEVRE DÜKKANLAR DA NASİBİNİ ALMIŞ
Eski hastane binasının farklı işlevlerle kente yeniden kazandırılmaması en çok da çevre esnafı etkilemiş görünüyor. Zira eskiden cıvıl cıvıl olan cadde şu an bomboş.
CAMİ TUVALETLERİ REZİL VAZİYETTE
Hastane kompleksi içerisinde yer alan camii tuvaletleri ise çok pis. Tuvaletlerin girişinde bulunan ve üzerinde “Temizlik imandandır. Burası Alanya Belediyesi tarafından temizlenmektedir” ifadeleri bulunan tabelayla taban tabana zıt manzaralar ise ‘Pes’ dedirten cinsten.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2