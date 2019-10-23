Alanya'da eski hastane kaderine terk edildi

Ceren ŞAHİN

2017'nin aralık ayından bu yana yüzüne bakılmayan eski hastane binası bir kez daha Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı. Hali ise içler acısı.

EŞYALAR ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ

Hastaneye ait eşyaların çürümeye bırakıldığı hastane bahçesinde ne ararsanız mevcut. Sedyeler, koltuklar, tıbbi cihazlar ve daha pek çoğu.

BİNANIN YÜZDE 80’İ KULLANILMIYOR

Hastanenin yalnızca bir kısmı işler durumda. Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KETEM’in bulunduğu bina dışında ise yüzde 80’i atıl vaziyette ve boş.

ÇEVRE DÜKKANLAR DA NASİBİNİ ALMIŞ

Eski hastane binasının farklı işlevlerle kente yeniden kazandırılmaması en çok da çevre esnafı etkilemiş görünüyor. Zira eskiden cıvıl cıvıl olan cadde şu an bomboş.

CAMİ TUVALETLERİ REZİL VAZİYETTE

Hastane kompleksi içerisinde yer alan camii tuvaletleri ise çok pis. Tuvaletlerin girişinde bulunan ve üzerinde “Temizlik imandandır. Burası Alanya Belediyesi tarafından temizlenmektedir” ifadeleri bulunan tabelayla taban tabana zıt manzaralar ise ‘Pes’ dedirten cinsten.