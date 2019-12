Alanya'da eski hastane binasının akıbeti belli oldu: İğneli Fıçı'da çarpıcı açıklamalar

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın canlı yayın konuğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma (EA) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı oldu. Kent merkezi başta olmak üzere civar mahallelerden, kırsala, komşu ilçelere dek geniş bir bölgeye hizmet veren hastanenin sorunları masaya yatırıldı. Prof. Dr. Lakadamyalı halkın sorularını Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından yanıtladı. İzlenme rekorları kıran programın satır başları ise şu şekilde oldu:

‘RAHMETLİ BABAMIN DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KÖYÜN İSMİ’

Lakadamyalı soy isminin nereden geldiği sorusuyla başlayan programda Prof. Dr. Lakadamyalı Kıbrıslı olduğunu ifade ederek “Kıbrıslıyım. Rahmetli babamın doğduğu büyüdüğü köyden almışız soy ismimizi. Şu an güney Lefkoşa’nın bir semti haline geldi” dedi.

‘BAKANLIK VE ÜNİVERSİTE ORTAKLIĞINDA BİR HASTANE’

Başhekim Lakadamyalı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ortak kullanımlı bir hastane olduğu aktararak “Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni tarifleyecek olursak Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıpta uzmanlıklarını aldıkları, araştırmaların yürütüldüğü bir hastane olduğunu söyleyebiliriz. Hastanemiz de Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin ortak kullanım protokolü ile işlerliğini devam ettirmekte. Bir ortak kullanım hastanesiyiz. Tıp Fakültesi’ne mensup hocalarımızın katılımıyla birlikte bakanlık kadrosundan idari birimlerde görev alan sağlık personellerimiz bir arada bulunabilmekteler. Üniversitemiz öğrencileri gelecek yıl aramızda olacaklar. Böylece klinik bilimler kısmı da başlamış olacak. Şu an 8 bölümde hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin de gelmesiyle eğitimin bir parçası olarak ileri tıbbi uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı bir sürece evrilecek” şeklinde konuştu.

‘ALANYA HALKI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Atanmadan evvel hastanede yaşanan sorunlara ilişkin eşinin “Ateş seni çağırıyor” diyerek espri yaptığını kaydeden Başhekim Lakadamyalı “Espri bir yana kendimizi ve geleceğimizi Alanya’da gören, halkı tanıyan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizler verilen her görevde kamuya ve devletimize karşı hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BAKAN ÇAVUŞOĞLU ALANYA’NIN EN BÜYÜK ŞANSI’

Lakadamyalı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya için çok büyük bir şans olduğunu vurgulayarak “Sayın Dışişleri Bakanımızın Alanya adına kritik bir rolü var. Sağlık alanında teknolojik gelişmeleri takip edebilmek ciddi bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Sayın bakanımız sağlık alanında yürütülen çalışmaları çok iyi biliyorlar. Her daim bizlere yardımcı da oluyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum ki kendisi Alanya’nın en büyük şansıdır. Yolun henüz çok başındayız. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun emekleri çok büyük. Bizler kendisine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

‘KALP, İNME, ÜREME VE ONKOLOJİ MERKEZLERİ YOLDA’

Alanya ve hastane için projelerini aktaran Başhekim Lakadamyalı “İlk olarak kısa, orta ve uzun vadeli olarak projelerimizi hazırladık. Birinci basamakta kamu sağlık kuruluşu olarak en önemli birimlerimizin başında gelen acil sağlık hizmetlerinde adımlar attık. Kalp merkezinin kurgulanmasıyla alakalı çalışmalar yaptık. 2020 yılının ilk çeyreğini hedefliyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde de hizmete açacağımız kanaatindeyiz. İnme merkezi de ha keza paralel olarak çalışmalarını yürüttüğümüz bir diğer birim. Üreme sağlığı ile alakalı sorunlar ve üreme sağlığı ile alakalı merkezimizin ruhsatlandırılması aşamasındayız. Tüp bebek tedavileri için temel laboratuvarının yapım faaliyetlerini yürütüyoruz. Yine bu adımlarımızın da 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde sonuç vermesi için azmediyoruz. Öte yandan vatandaşlarımızın başka illere gitmek zorunda kaldıkları psikiyatri alanında da çalışmalarımız mevcut. Kapalı bir psikiyatri kliniği için alt yapı hizmetlerimizi tamamlamaya azmediyoruz. Bölgenin en çok ihtiyacı olan ve talep edilen Onkoloji Merkezi, tanı tedavi süreci için de gereken adımları attığımızı her fırsatta ifade ediyoruz” şeklinde konuştu. Lakadamyalı en büyük hayalinin ise doku ve organ nakli olduğunu ifade etti.

ALANYA BETONLAŞTI! MEVCUT BİNALAR DEĞERLENDİRİLEMEZ Mİ?

Program kapsamında Onkoloji Merkezi’nin hizmet binasına ilişkin bir beyin fırtınası da gerçekleşti. Onkoloji için hastane binasının karşısında park alanı olarak tanımlanan araziye donanımlı bir bina yapılması yönünde fikirler olduğunu söyleyen Lakadamyalı’ya duayen gazeteci Dim’den bir öneri geldi. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim giderek betonlaşan Alanya’ya dikkat çekti. Yeni bir bina yapmak yerine mevcut binaların kullanılması önerisinde bulunan Dim, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile atıl vaziyette kaderine teslim bırakılan eski hastane binasına işaret etti. Lakadamyalı onkoloji hastalarının tedavisine yanıt verecek bir binanın donanımlı planlamalarla yeniden inşa edilmesinin daha sağlıklı olabileceğini kaydetti. Yanı sıra Alanya’nın betonlaşması noktasında gelen öneriye hak verip, sıcak bakarak, yapılacak düzenlemeler noktasında etraflıca görüşülmesi yönünde destek verdi.

‘ACİL SERVİS DOĞRU KULLANILMIYOR’

Vatandaşın Acil Servis’e yönelik eleştirilerine de cevap veren Lakadamyalı “Çok geniş bir coğrafyaya hizmet veriyoruz. Acil Servis’e 1 yılda 266 bin kişi girmiş. Yani günlük yaklaşık bin hastaya hizmet veriyoruz. Böyle bir istatistik dünyada yok. Bizler Acil Servisi doğru kullanmıyoruz. Bu durum bizim işleyişimizi de aksatıyor. Etkin ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara yetişmemizi de engelliyor. Acil’e gelen hastaların yaklaşık yüzde 15-20’sinina gerçekten acil olduğunu görüyoruz. Onun dışında ‘Başım ağrıyor acile gidelim’ gibi bir alışkanlığımız var. Bu vatandaşlarımızın poliklinik hizmetine yönelmesini rica ediyoruz. Bu her açıdan önemli. Hem gerçekten acil hastalar için daha kaliteli bir hizmet imkanı, hem de vatandaşın polikliniklerde ilgili uzman hekimlerle buluşmasını sağlayacak bir durum. Öte yandan belli yapılanmaları da sağladık. Önümüzdeki süreçte servisimizin daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

‘ENDOKRİN 2020’DE ÇÖZÜLECEK, CİLDİYEYE DE 3’ÜNCÜ HEKİM GELECEK’

Yaz nüfusu milyona yaklaşan Alanya’da bir endokrin polikliniğinin olmamasına dikkat çekilen programda Lakadamyalı sorunun 2020 yılı içerisinde çözüleceğini müjdeledi. Başhekim Lakadamyalı “Çok yakın bir zamana kadar üniversite kadrosundan bir hocamız Endokrin Polikliniği’nde hizmet vermekteydi. Lakin bir takım özel sebeplerinden ötürü bıraktı. Bizler de endokrin için ivedilikle müracaatımızı yaptık. Sonuçlarını 2020 yılı içerisinde bekliyoruz. Hekim kadrosu açıldı. Çok uzun bir süre alacağını düşünmüyorum. Kısa süre içerisinde bu sorunun da çözüleceği kanaatindeyim. Cildiyede de çok yakında yeniden 3 hekime çıkacak ve 3 hekimle hizmet vermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Alanya’nın temel ihtiyaçlarının ardından yanıklarla ilgilenecek bir ünite için de düğmeye basacaklarını vurgulayan Lakadamyalı “Güneş yanıklarını genellikle hafif şiddetle, birinci veya ikinci derece yanıklar oluşturuyor. Üçüncü derece yanıklarla ilgili bölgenin bir üniteye ihtiyacı var. Bizim de böyle bir adımı kesinlikle atmamız gerekiyor. Temel sağlık hizmetini eksiksiz hale getirdikten sonra yanık tedavi merkezi için de düğmeye basacağız. Yoğun bakım yatak sayımızı arttırdıkça bu sorununda üzerinden geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZ ALO 182’Yİ KULLANSINLAR’

Hastanenin kanayan yaralarından biri olarak adlandırılan randevu sistemine de açıklık getiren Lakadamyalı “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) ciddi bir sıkıntı var. Türkiye genelinde bu sistemle hastanelere giden hasta oranı yüzde 70, Alanya’daki oran ise yalnızca yüzde 30. Randevusuz gelen her hasta hekimle buluşurken sıkıntılar yaşıyor. Bazı imtiyazlar sağlıyoruz. Araya almaya çalışıyoruz. Bu kez de randevusunu alan hastanın sıkıntılarına tanıklık ediyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımıza çağrım ALO 182’yi arayarak randevularını oluşturmalarını. ALO 182’yle hem hekimlerini seçebilecekler, hem beklemeyecekler, hem de sorunlarla karşı karşıya kalmayacaklar” şeklinde konuştu. Lakadamyalı randevuların çok ileri bir tarihe verildiği yönündeki eleştirileri de yorumladı ve “Üniversitedeki öğretim faaliyetleriyle alakalı hizmet veren hocalarımızın ders yükü ortaya çıkıyor. Bu da zaman zaman daralmalara sebep oluyor. Bu hususta çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu konudaki ihtiyacımızı da ilgili birimlere ilettik kısa bir süre içerisinde çözüm getirileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

‘ESKİ HASTANE BİNASI AMATEM OLACAK’

Atıl vaziyette kaderine teslim bırakılan hastane binası ne olacak? Alanya halkının son 2 yıldır en çok sorduğu sorular arasında yer alan eski hastane binasının akıbeti de yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında yanıt buldu. Lakadamyalı “Eski hastane binamızla ilgili alkol ve madde bağımlılarının yatarak tedavi göreceği bir merkez olmasının uygun olacağı kanaatindeyim. Mevcut bina ya yeniden AMATEM için inşa edilecek ya da tadilata girecek. Gerekli yazışmaları gerçekleştirdik. Gelecek kararı bekliyoruz. Eski hastane binası alkol ve madde bağımlıları için AMATEM olacak” dedi.

‘O ARAZİ OTOPARK SORUNUNA ÇARE OLABİLİR’

Vatandaşın otopark talebinin de dillendirildiği programda gözler yeniden hastane binasının karşısında bulunan araziye çevrildi. Lakadamyalı “Otopark sorunuyla alakalı hastanemiz civarındaki park alanının bir bölümünü otopark alanı olarak talep edebiliriz. Bu konuyu tekrar gündeme getirelim. Çok yakın mesafede olan bu arazinin uygun koşullara getirilerek kullanılması mantıklı olabilir. Neden olmasın” dedi. Duayen gazeteci Dim de Alanya’ya yıllar yılı yapılmayan otopark yatırımlarına dikkat çekti. Yurt dışından örneklerle devam eden Dim “Onkoloji hastanesi yapılmazsa mevcut araziye bir park, yeşil alan, parkın altına da yurt dışında olduğu gibi kapalı otopark yapılsın. Parka ticari işletmeler de kurulabilir. Siz de bu konuda inisiyatif alırsanız bence güzel olabilir” şeklinde konuştu.