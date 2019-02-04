Alanya'da 'erken rezervasyon' bitti

Ceren ŞAHİN

TURİZMİN içerisine girdiği krize 2018 yılı ilaç gibi gelmiş ve gözler 2019 yılına çevrilmişti. Sektör temsilcileri 2019 yılı turizm sezonunun güzel geçeceğini her fırsatta dile getirirken, yılın ilk verileri de bu söylemleri somut olarak kanıtlar nitelikte. Alanya’da erken rezervasyonlar 2014 yılından bu yana ilk defa uzatılmadı. Sektör temsilcileri ve acentalar, 2019’a muhteşem bir başlangıç yaptıklarını ifade ederken, fiyatların düşürülmemesi, bu anlamda dik durulması adına uyarılarda bulundular.

‘2019 TÜRKİYE’NİN YILI OLACAK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 2014 yılından bu yana bir ilkin yaşandığına ve erken rezervasyonların durduğuna dikkat çekerek “Fuarlara gittiğimizde yapmış olduğumuz görüşmelerde bu yılın Türkiye’nin yılı olacağına dair bilgiler alıyorduk. Ocak ayında gelen rezervasyonlarla birlikte operatörlerin verdiği bu bilgilerin somut olarak da karşılığını görmüş olduk. Kötü geçen yılların arkasından uzatmış olduğumuz erken rezervasyon indirimlerini 2014 yılından sonra 2019 itibariyle ilk defa uzatmama kararı aldık. Fiyatların ocak ayı sonrasında kontrat şartlarından devam etmesini istedik. Satışlardaki bu yoğunluğun şubat ve mart ayları rezervasyonlarına da yansımasını umut ediyoruz. Daha önce Rus pazarına ilişkin mart ayında yakaladığımız rezervasyonların, bu yıl aralık ve ocak aylarında yapıldığını da gördük. Bunlar da bizi mutlu etti. Bu sezon son dakikaya kalan turistler yer bulamayacaklar. 2019 yalnızca Alanya için değil tüm Türkiye’nin yılı olacak” şeklinde konuştu.

‘AVRUPA’DA YÜZDE 25 BÜYÜYECEĞİZ’

TUI Bölge Müdürü Erdem Gürşen de satışların iyi gittiğini, Avrupa pazarında yüzde 25’lik bir büyüme yakalanacağını ve yüksek sezonda yaşanacak doluluğun ön-son sezonlara da yansıyacağını ifade ederek “Geçtiğimiz yıllara oranla erken rezervasyonlarda bir ilk yaşandı ve uzatılmadı. Normal fiyatlara geri döndük. Ocak ayı Avrupalı turistin tatillerini planladıkları bir ay ve çok hareketli geçtiğini söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte de ivme kazanarak devam edecektir diye düşünüyoruz. 2015 öncesine, eskiye döndük diyebiliriz. Fiyatları düşürmek çok kolay lakin yükseltmek zor oluyor. Dolayısıyla otelcilerin fiyatlarını düşürmemelerini tavsiye ediyoruz. Mevcut turisti daha yüksek bir ücretle getirebilirsek herkes kazanacaktır. Kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Avrupa pazarı bizler için bu anlamda çok önemli. Ki 2019’da Avrupa pazarında bir önceki yıla oranla yüzde 25’lik bir büyüme bekliyoruz. 2019 güzel geçecek. Rus pazarında bir artış olacak. Özellikle son yıllarda iç pazarda da potansiyelimizi yükseltmiştik. Avrupa pazarında da beklediğimiz yükselişle birlikte yüksek sezon olarak tabir ettiğimiz aylarda tamamen dolu olacağız. Dolayısıyla bu da ön ve son sezonlara yansıyacak ve ciddi artışlar göreceğiz” dedi.

‘2014’ÜN ARDINDAN BU BİR İLK’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2. Başkanı Kerim Yılmaz, erken rezervasyonların bu yıl ilk kez uzatılmadığına dikkat çekerek “Alanya’da son 4-5 yıldır ilk defa erken rezervasyonlarda istenen doluluklar sağlandı ve rezervasyon süreleri uzatılmadı. Ocak ayının sonu itibariyle satışlarımız özellikle Rusya, Almanya ve Hollanda bölgelerinde çok iyi gidiyor. Operatörlerden aldığımız bilgilere göre ön ve son sezonlarda da ciddi artışlar göreceğiz. Yanı sıra yüksek sezon olarak adlandırdığımız temmuz, ağustos ve eylül tamamen dolu geçecek. Bu anlamda iç pazardaki misafirlerimize önerim ellerini çabuk tutmaları. Otelciler de fiyatı kırmayıp bu şekilde dik dururlarsa, 2019 herkes için şahane geçecektir” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 14:55