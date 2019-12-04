Alanya'da engelli sağlık çalışanlarına Teleferik turu

HASTANE Yönetimi, Dünya Engelliler gününde engelli çalışanlarıyla bir araya gelerek moral ve motivasyon gezisi düzenledi. Farkındalığı artırmak, birlikte vakit geçirmek adına düzenlenen etkinlikte; sağlık çalışanları, hastane yönetimiyle birlikte teleferiğe binip Alanya Kalesi’ni gezdi. Sohbet havasında geçen gezi turunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirip anı ölümsüzleştirdiler. Eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da engelli sağlık çalışanlarını bu özel günlerinde yalnız bırakmayarak ülkeye vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Gezi sonrası engelli kamu personel çalışanları Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile bir araya gelerek günün anlam ve önemine binaen birlikte pasta kesti. Prof. Dr. Lakadamyalı, düzenlenen etkinlik bünyesinde çalışanlarının yaşamış olduğu sorunları birebir dinleyip çözüm önerilerini sordu. Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Engelinize inat inanılmaz bir azim ve çabayla çalışmakta, emek harcamaktasınız. Bizler her zaman sizlerle yan yana omuz omuza çalışmaktan onur ve mutluluk duymaktayız. Bugün de siz değerli çalışanlarımızla yakından sohbet etmek, beraber eğlenmek istedik. Sizleri daha iyi anlayıp her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.“ diye konuştu.