Alanya'da engeller kalktı, dünya güzelleşti

3 ARALIK Dünya Engelliler Günü'nde Alanya'da da gündem engelleri kaldırmak oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan farkındalık etkinlikleri tüm gün devam etti. Etkinlikler kapsamında engelli bireyler ve aileleri son olarak Alanya Belediyesi tarafından organize edilen farkındalık yemeğinde buluştu. Banana Otel çatısı altında gerçekleşen etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Sosyal Hizmet Müdürü Bilal Nurgül ve personelleri tam kadro katılım sağladı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da farkındalık etkinliğinde yerini alarak engelli bireyleri yalnız bırakmadı.

'ENGELLERİ AŞAN BİR KENT İÇİN EL ELE'

Organizasyonun açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Başkan Yücel yapmış olduğu konuşmasında "Alanya Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın huzurla yaşayabilmeleri en büyük gayemizdir. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulamaya çalışıyoruz. Sosyal İşler Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla halkımızın dertlerine derman oluyoruz. Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Herkes için yaşanılabilir bir Alanya şiarıyla engelli ve özel vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Batı bölgemize kazandıracağımız tesis için geri sayım başladı. Şimdiden temelini atacağımız günlerin yakın olduğunu ifade ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Farkındalık etkinliği yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan video ile devam etti.

'TEBESSÜM' KULAKLARIN PASINI SİLDİ

İzlenen videonun ardından sahne alan engelsiz orkestra kulakların pasını sildi. Aynur Demirkaya'nın şefliğinde müzikal şölen başladı. Tebessüm Ritm Grubu'nun müzikal performansı geceye damga vururken, dünya devrim şarkıları arasında yer alan Lungo La Strada performansı büyük alkış aldı. Müzikal şölen akşamın ilerleyen dakikalarına dek devam etti. Organizasyona katılanlar gönüllerince, keyifle vakit geçirdi.