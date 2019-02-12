Alanya’da en çok Konyalı yaşıyor

ALANYALI olmayan ve burada yaşayan Türk vatandaşlarının kaçı hangi ilden? İşte ilginç sonuçlar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 verilerine göre, Alanya’nın 2018 nüfusu 312 bin 319. TÜİK verilerinde Alanya’da yaşayan ve Alanya nüfusuna kayıtlı olmayan vatandaşlara ait verilerde yer aldı. Antalya dışından en çok Konya nüfusuna kayıtlı 12 bin 27 vatandaşın yaşadığı öğrenilirken, Konya’yı Hatay ve Mersinlilerin takip ettiği ortaya çıktı. Nüfusuna kayıtlı olup da Alanya’da yaşayan en az nüfusa sahip il ise 89 kişi ile Hakkari oldu. İşte il il Alanya’da yaşayan vatandaşların rakamları: Konya: 12 bin 27, Hatay: 7 bin 196, Mersin: 5 bin 929, Kahramanmaraş: 5 bin 829, Adana: 4 bin 951, Kayseri: 4 bin 796, Ankara: 4 bin 458, Karaman: 4 bin 117, Diyarbakır: 4 bin 9, Mardin: 3 bin 814, Gaziantep: 3 bin 760, İstanbul: 3 bin 747, Adıyaman: 3 bin 521, Sivas: 3 bin 193, Malatya: 3 bin 17, Yozgat: 2 bin 817, Şanlıurfa: 2 bin 657, Osmaniye: 2 bin 626, Çorum: 2 bin 103, Kırşehir: 2 bin 26, Samsun: Bin 966, Isparta: Bin 964, Afyonkarahisar: Bin 931, Eskişehir: Bin 919, Tokat: Bin 803, Aksaray: Bin 609, Van: Bin 555, Kırıkkale: Bin 551 Elazığ: Bin 445, Trabzon: Bin 439, Ordu: Bin 412, İzmir: Bin 251, Niğde: Bin 242, Siirt: Bin 222, Erzurum: Bin 214, Zonguldak: Bin 121, Burdur: Bin 117, Bursa: Bin 25, Nevşehir: Bin 2, Bolu: 967, Denizli: 952, Rize: 935, Balıkesir: 901, Amasya: 875Batman: 873, Kars: 832, Kastamonu: 823, Sakarya: 790, Çankırı: 757, Kütahya: 735, Manisa: 726, Erzincan: 708, Aydın: 681, Giresun: 673Kilis: 637, Ağrı: 575, Artvin: 512, Kocaeli: 468, Şırnak: 445, Düzce: 427, Sinop: 424, Karabük: 416, Bitlis: 406, Muğla: 390, Gümüşhane: 363, Muş: 354, Uşak: 353, Bingöl: 352, Bilecik: 346, Tunceli: 322, Tekirdağ: 307, Kırklareli: 288, Edirne: 274, Bartın: 262, Çanakkale: 244, Ardahan: 231, Bayburt: 176, Iğdır: 171, Yalova: 107, Hakkari: 89.”

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 15:36