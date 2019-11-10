Alanya'da en büyük balık için kıyasıya mücadele ettiler

İKİ gün boyunca Alanya Marina’da düzenlenen yarışlarda Yakala Bırak birincisi Team Bozkurt, ikincisi Team Pro-Hunter ve üçüncüsü Team Sea to Sky oldu. En büyük balık birincisi Team Efsane, ikincisi Team Brothers ve üçüncü Team Brillant oldu. En Çok Balık kategorisinde ise, birinci Team Poyrazpaşa, ikinci Team Diamond ve üçüncü Team Geylani Fishing oldu.

DENİZDE ATATÜRK ANILDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıl dönümünde turnuvada düzenlenen törenle anıldı. Denizde yarışmacılar meşale yakarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Törenin gerçekleştirildiği alanda Atatürk Anısına özel bir yarışma gerçekleştirildi. Atatürk Özel Ödülünü Team Brothers takımı kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sunucu Alp Kırşan, ASOB Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kalaycı ve yetkililer verdi.